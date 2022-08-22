競爭激烈的南韓娛樂圈，每年都有新人團體不斷推出，想要能夠在舞台上發光發熱，除了本身的實力外，還得透過經紀公司包裝與嚴格的訓練、控管，但近日卻傳出南韓某兼經紀公司的CEO竟濫用自己的權利，要求女性練習生得定期傳給他「內衣照」檢查，甚至傳出有1名來自台灣的女孩受害，令不少人相當震驚。

根據南韓媒體《YTN》的報導，南韓某家經紀公司的CEO日前遭人爆料，他每周二都會要求旗下的女練習生拍攝內衣照給他檢查，除了指定正面、側面、背面都得拍1張外，還要測量腰圍、大腿圍和手臂圍，疑似想要確認她們的身材，若女練習生不遵守規定，CEO便威脅她們之後恐難成為女團成員，而且若是連續2周都穿著同樣內衣拍照，也會遭到CEO指責，讓女練習生們不堪其擾。

報導中還指出，在這群女練習生中還有1名來自台灣的20歲女孩，她接受採訪時透露，傳送內衣照給CEO看簡直就是一場惡夢，她很擔心自己的照片傳到CEO手機裡的照片會外流，也不知道會不會拿去亂用因此一直不敢傳給對方。

對此，經紀公司的CEO解釋，這些都是為了縮短女團出道的準備期，希望練習生能了解體重管理、體型管理及自我管理的重要性，而且這些都有取得她們的同意，並不是以色情或是性為出發點，沒想到卻被誤會。但目前警方接獲報案後，已突擊搜索CEO的辦公室，並帶回其手機和電腦進行分析，確認是否觸法。

不過，南韓文化評論家也指出，小型的經紀公司都想要旗下訓練的練習生能在短時間內獲得回報，因此即使公司提出不合理的要求，練習生也似乎別無選擇只能順從，但往往也隱藏著侵犯人權及各種違反的行為，有不少地方需要審慎檢視。