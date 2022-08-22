澎湖縣政府警察局清查近期民眾出境至柬埔寨未歸者計14人，其中1人已由家屬報案協尋，警察局於第一時間通報外交部協助處理，並報請澎湖地檢署比照重大刑案積極偵辦中。另有2人經多次查訪未遇後，近期甫與家屬取得連繫，人身安全仍待確認；其餘經與家屬連繫，皆表示目前暫無人身安全顧慮。

澎湖縣長賴峰偉表示，近來屢傳國人赴柬埔寨或東南亞國家打工，遭限制人身自由、扣留護照案件，他特別要求警察局全面清查類似案例，並加快偵辦協尋進度，同時加強向青年宣導，避免上當受騙。

澎湖縣政府警察局指出，常見的海外網路詐騙徵才訊息有，高薪免經驗、可預支薪水、工作輕鬆、不用進辦公室、無須英文能力、靠電腦打字即可、可協助清償原積欠債務、免付機票及食宿費用，被害族群以年輕人居多。

澎湖縣警察局已加強網路宣導工作，並在澎湖主要臉書社團上傳防詐訊息，並運用電子看板、跑馬燈輪播宣導字幕，印製宣導單，動員員警於各項活動及勤務中發放，希望民眾能提高警覺，看到前往東南亞國家工作的徵才訊息時，一定要多方查證，千萬不要被不合理的高薪蒙蔽雙眼，以免落入犯罪集團控制，成為人口販運被害人。