2022羽球世錦賽今天（22日）展開，男單首輪64強賽寶島一哥周天成在調整適應下遇到3局大戰，第3局周天成以4比0攻勢先發制人，該局在一路領先的情況下邁向勝利，終場比數21比15、15比21、21比15。

周天成的男單64強安排在1號球場台北時間今天上午8點開始的上午場賽事第4場，對手是印度世界第20帕拉內斯（Sai Praneeth B.），兩人過去交手過4次，周天成還沒輸過，且只掉過1局，今天再奪勝，將雙方對戰推進到5連勝。

首局周天成曾4-8落後，但靠著一波8比1攻勢站上領先後，就沒把優勢讓出，在握有7個局點的機會下，周天成21比15先收下一局。

第2局前半局帕拉內斯11比8領先進入技術暫停，周天成保持耐心一分一分慢慢追，不過還是被帕拉內斯追回一局，雙方進入決勝第3局。

本來就擅打耐力3局賽事的周天成，末局仍有充沛體力對付對手，該局一開始就打出4比0氣勢，並以11比5進入技術暫停休息，休息前的這一分，帕拉內斯劈腿救球，腳步滑了一下跌倒在地，所幸並未出現受傷情形，坐了一下後起身步向休息區，下半局周天成持續領先，並取得9個賽末點優勢，對手雖化解4個賽點，周天成還是在這場超過1小時的對抗收下勝利，發出開心的吼叫。

稍早寶島混雙組合李哲輝／許雅晴以14比21、9比21不敵印尼組合（REHAN NAUFAL KUSHARJANTO）／庫蘇瑪瓦緹（LISA AYU KUSUMAWATI），止步64強。