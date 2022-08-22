千附(8383)受惠機械、廠務工程事業及精密零組件子公司千附精密業務動能復甦，配合處分近年持續虧損的子公司千附水資源全數持股，2022年第二季獲利雙位數「雙升」改寫同期新高，上半年獲利維持成長，今年整體營運可望穩步成長，且獲利可大幅改善。

千附股價7月底下探36.15元的近2年低點，隨後止跌穩步回升，今（22）日開高後在買盤敲進下放量穩揚2.98％至39.8元，創5月中以來3個月高點，早盤維持近2.5％漲幅，表現優於大盤。三大法人上周合計買超116張。

千附2022年第二季合併營收10.1億元，季增10.33％、年增15.88％，創同期新高、歷史第四高。毛利率雖「雙降」至23.91％，但營業利益1.2億元，季增10.98％、年減2.72％，使營益率11.95％，略優於首季11.88％、低於去年同期14.24％。

在5月處分子公司千附水資源全數股權、認列0.66億元處分收益挹注下，千附第二季業外收益季增達2.62倍、年增達9.85倍，帶動歸屬母公司稅後淨利1.25億元，季增達95.4％、年增達17.73％，登4年半高點，每股盈餘1.1元則創近5年半高點，並雙創同期新高。

累計千附上半年合併營收19.26億元、年增達21.67％，創同期次高，惟毛利率25.39％、營益率11.92％雙探近3年同期低點。不過，在業外收益跳增6.96倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年增3.72％，每股盈餘1.64元。

千附7月自結合併營收4.09億元，較6月3.46億元成長達18.23％、較去年同期3.71億元成長達10.25％，創近3年半高點、改寫同期新高。累計前7月合併營收23.36億元，較去年同期19.55億元成長達19.51％，亦改寫同期新高。

展望後市，千附預期隨著製鞋代工客戶陸續重啟擴產，機械事業營運可望陸續恢復動能，公司將持續深耕既有客戶，除開發智慧製鞋設備，也代理高階振動截斷機器設備，除提高全鋒鞋機完整性，並可跨界供應其他產業的截斷設備。

其次，廠務工程事業部目前在手訂單量高，未來營收能見度佳，將持續強化供應鏈管理及廠務系統規畫量能，提供高效能的排氣系統工程。而千附水資源去年營收占比僅約3.4％，且近年營運持續虧損，退出水資源業務對營收影響有限，且有助整體獲利狀況好轉。

而3月初甫上櫃交易的子公司千附精密，受惠半導體產品需求穩健成長、新增製程漸獲客戶認證，雖面臨疫情及通膨增溫威脅，將致力維持穩定成長表現。整體而言，在各部門營運動能轉強下，千附實業預期今年營運將穩步成長，且獲利將可大幅改善。