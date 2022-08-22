新加坡總理李顯龍21日警告，亞太地區的和平穩定可能面臨破壞，要新加坡人「現實一點」，做好心理準備。

新加坡總理李顯龍昨（21）日晚間分別以英語、中文、馬來語發表國慶群眾大會演說，新加坡《海峽時報》（The Strait Times）報導，李顯龍在英語演說中表示，新加坡位處的區域長久以來都維持和平，難以想像情勢會改變，但任何以為這個區域不會爆發戰爭的人必須「現實一點」。

報導指出，李顯龍在演說中談及全球安全局勢，呼籲新加坡人要做好心理準備，應對區域穩定受到破壞。

他說隨著美國與中國大陸關係惡化，以及俄羅斯入侵烏克蘭，新加坡的外部環境已經變得非常困難，美中在許多議題上分歧，包括敵對的意識形態、政府制度、大陸在世界上與日俱增的影響力，以及包括貿易衝突、網路間諜行動、南海議題及香港，還有「最近最令人擔憂的驟升的台灣緊張局勢」。

他說美陸需要在包括氣候變遷、疫情、核擴散等許多迫切的全球議題上合作，「他們的緊張關係使這幾乎變得不可能」，「而這對全世界來說是壞消息。」

李顯龍提到美國總統拜登及大陸國家主席習近平日前舉行視訊會議，並且計劃在11月會面，不過任何一方都不預期雙方關係會在短期內改善。他說還必須冀望沒有誤判或意外，否則情勢會惡化得更快。

他說俄羅斯入侵烏克蘭也對世界及新加坡造成巨大影響，入侵行動違反了《聯合國憲章》及主權與領土完整的基本原則，這對新加坡來說尤其重要，因為新加坡的安全、甚至存在本身就仰賴維護這些基本原則的國家，這也是為何新加坡無法合理化俄羅斯的錯誤行為。

他說明為何新加坡在3月譴責俄羅斯並且祭出制裁，「俄羅斯稱所謂在烏克蘭的特別軍事行動是因為『歷史錯誤及瘋狂決定』合理化的，如果我們接受這個邏輯，要是有一天其他人用同樣的論點來對付我們，會發生什麼事？」

他說烏克蘭戰爭也影響了亞太地區的安全，使得原本就已經因為美中關係、大陸與澳洲、日本的關係而陷入緊張的局勢更為複雜。

李顯龍警告，新加坡人應該預期亞太地區會出現更多地緣政治角力，「我們地區享有和平很長一段時間了，對我們來說難以想像事情會變得不一樣，但看看歐洲如何那麼突然、迅速地出狀況，你能確保我們的區域不會像那樣出狀況？所以我們必須現實一點，我們也必須做好心理準備。」

針對新加坡如何因應外部危險，李顯龍說必須堅守國際法的基本原則，與他國合作維護以規則為依歸的秩序，此外新加坡也應該在聯合國發聲，保持沉默長期下來只會傷害新加坡，同時也必須嚴肅看待兵役問題，維持部隊的強大，「如果我們不能捍衛自己，沒有人會代替我們保衛我們」，此外最重要的是，新加坡人必須保持團結。