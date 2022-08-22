一名男網友表示，位於台南南區灣裡路上，下午有攤賣炸物的攤車，是在地排隊銅板美食，最貴的大份脆肉也才50元，份量多到滿出紙袋，肉質也很甜，令原PO大讚是佛系攤商，沒想到大批網友看到他的美食心得文，紛紛哀號，「拜託你不要再宣傳了，已經愈來愈難買了」，更有人求他將文章下架。

原PO昨（21）日於論壇《Dcard》指出，位於台南南區灣裡路的省躬國小後門，每天下午有一攤賣炸物的攤車，賣的都是銅板價的食物，包括薯條小包20元、大包30元；脆肉小包30元；大包50元；雞塊4塊20元；豬排一片10元；熱狗3條10元；薯餅3塊20元；紅茶一包5元。

原PO表示，售價不僅便宜，份量也給得很多。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，售價不僅便宜，份量也給得足，老闆常常裝到一個紙袋都已滿出來，還不斷地往紙袋的縫隙塞，他質疑「老闆這樣豪邁地給，真的不會虧本嗎？」他和老闆娘聊天得知，攤上賣的脆肉都是每天凌晨3點在早市買的溫體豬，處理後切成小塊，再高溫油炸，令原PO大讚，「每口都有嚼勁，還吃得到肉的甜味」，被他形容是超佛系攤商。

原PO說，每到營業時間，攤車前總是大排長龍，老闆娘也說，一鍋炸起來就是200元的份量，所以客人多的時候真的要等，也建議要民眾要趁早，否則一天準備的量提早賣完，就會提早收攤。

圖文曝光，引發網友留言，「嗚嗚不要再報了，以前都不用排隊的」、「拜託別再報了！愈排愈久了」、「可以把這篇文刪掉嗎？我上次去都已經買不到了」、「拜託不要再宣傳了啦」、「建議還沒營業就去排隊」、「這老闆娘給的份量，真的讓人用看的都覺得幸福啊」。