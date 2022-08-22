2022【情融宿遷 共創美好】兩岸青年文創設計大賽 等你！

促進海峽兩岸文化交流，讓更多人發現宿遷優秀傳統文化魅力，並推動文化創意、設計服務與相關產業融合發展，提升城市知名度美譽度。由宿遷市文化廣電旅遊局、宿遷文旅集團主辦的2022【情融宿遷 共創美好】兩岸青年文創設計大賽已正式啟動。

宿遷歷史悠久、文化繁榮，圍繞【情融宿遷 共創美好】兩岸青年文創設計大賽主題，突出【文韻、水韻、酒韻】的設計理念，通過攜手兩岸文創設計新勢力融入宿遷、聯合兩岸高校大學生共同參與，推出更多具有宿遷特色、產業結合、宿台融合的文創產品，搭建兩岸創新創業新平臺，打造交流互動新模式。

2022【情融宿遷 共創美好】兩岸青年文創設計大賽於日前正式啟動！（圖／主辦單位提供）

大賽面向海峽兩岸從事文化創意產品設計、研發、生產的科研機構、文化企業、高等院校等團隊及個人，徵集體現【項王故里】、【中國酒都】、【水韻名城】三大主題的文創產品、包裝設計、創意視頻設計。分為三大主題：

（1）宿遷禮物——文創產品設計專項競賽。圍繞主題開展創新設計，包括文化旅遊伴手禮、商務禮品、紀念品、生活用品、裝飾用品等，打造符合當代審美、能夠融入現代生活的文創產品。

（2）宿遷印象——包裝設計專項競賽。運用主題元素對某一類產品或企業的品牌與包裝設計（不包括單一標誌設計）進行再創作，包括品牌形象設計（與包裝設計結合）、包裝形象設計、包裝容器設計、包裝結構設計等。設計要突出實用性、創新性、設計感、時尚感，實際品牌設計作品應徵得品牌方同意方可參賽。

（3）宿遷故事——創意視頻設計專項競賽。採用新技術新媒體手段，設計創作短視頻、動畫、微電影等作品，作品內容要弘揚正能量，富有藝術感染力和視覺衝擊力。

大賽作品徵集時間為8月16日—9月30日。參賽者根據賽事要求，自行設計作品，通過組委會報名要求報送參賽作品。

賽事訓練（8月中旬）。舉辦兩岸青年文創設計大賽研習營，遴選組織兩岸參賽人員利用暑假時間，遊宿遷、尋靈感，以個體創作與專家指導相結合的方式開展作品創作。

作品評審（10月上旬）。邀請國內知名文化產業專家組成評審團，對參賽作品進行初審，根據報名情況每類推薦優秀作品若干；對入圍作品進行網路投票，由社會公眾對喜愛的作品進行評點、投票；結合專家意見和投票情況，評選出賽事獎項。

推介展示（10月）。舉行大賽頒獎和成果首發式，邀請獲獎者分享創作體會，推出現場作品展。

成果轉化（10月—12月）。通過初審的作品，可由主辦方協助進行外觀設計專利和版權登記；對具有產業化前景的作品，邀請參賽者與企業、單位對接進行創意開發、產品孵化。

參賽選手須提交《報名表》和參賽作品。參賽作品要求上，文創產品需提供實物作品和作品圖片，作品圖片可以是3D效果圖或實物照片，圖片為JPG或JPEG格式；實物作品尺寸為1：1，使用材質與設計說明保持一致。包裝設計需提供設計圖，設計圖按A4紙規格，電子稿解析度不低於30DPI（圖元/英寸）、JPG或JPEG格式。創意視頻總時長在1—5分鐘之間，MP4格式、高清拍攝、畫面清晰連貫、畫質在720P以上 ，視頻不帶角標、台標、浮水印或LOGO。

此次大賽每個賽道均設金獎1個、銀獎2個、銅獎3個，並設優秀獎若干名，分別獎勵獎金、獎品、獎盃和證書。