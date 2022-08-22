8月中旬之後市場財報公布空窗期，台股將迎來除權息行情，預計第三季仍呈現震盪整理格局，由於市場充斥各種不確定性，全球股債市波動上升，台股個股中仍具可攻可守的多元產業分類優勢，可透過特選多因子指數策略投資，有利減輕行情不確定時選股的困難度。

富蘭克林華美投信表示，台股7月開始出現走出一波反彈格局，截至月底指數已經站上月線，短期有動能回升的情況。這波反彈主因為市場觀察上半年負面因素已出現改善，如市場對於升息步伐預期已開始轉向、通膨增速高原期有望到來、國安基金已經進場，支持台股盤面市場信心。

富蘭克林華美台灣Smart ETF（00905）基金經理人林承漢指出，首先從市場最擔憂的升息來看，隨著美國經濟數據放緩，不論製造業還是消費端軟硬數據皆有放緩跡象，美國GDP實際成長率連續2季下滑，市場擔憂景氣衰退疑慮升高，升息次數在明年有再降低。

再者從通膨數據來看，林承漢分析，先前造成通膨主因已開始舒緩，加上幾項經濟數據顯示推高全球通膨關鍵指標已有所改善，如半導體價格指標、貨櫃運價指數及北美化肥價格指數，投資銀行花旗也認為，未來幾個月因商品帶來的通膨壓力將放緩，有助央行未來利率政策的調整。

最後是國安基金於7月12日宣布啟動第八次授權啟動護盤，激勵近月台股漲幅逾9.5％。根據過去歷史統計，國安基金宣示後一個月台股平均上漲4.9％，三個月後上漲2.3％，顯示國安基金加持，市場信心回穩。富蘭克林華美投信建議，為避免市場震盪，不妨趁台股拉回，利用Smart ETF多因子篩選策略，逢低進場中長期投資。