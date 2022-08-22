太平分局長葉志誠為慰勉辛勞的員警及守望相助隊弟兄，並現地前往龍眼產地巡簽。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

今年因氣候影響，龍眼產量銳減，價格高漲，為防止宵小覬覦，為守護農民，太平警分局於產季期間加強「護農專案」勤務，除編排警力巡邏外並結合守望相助隊等民力建構綿密的巡邏網絡，太平分局長葉志誠更親自到第一線慰勉辛勞的員警及守望相助隊弟兄。

近來正值龍眼的產季，因今年產量減少，價格居高不下，為防止宵小偷竊農民辛苦一年的心血，太平分局結合轄內各派出所於8月初即啟動「護農專案」，結合當地守望相助隊、果農們一同聯防，共同守護辛勞栽種的心血。

警方除全天24小時針對轄內龍眼園、集散場、合作社及包裝場等地點實施重點巡邏、定點守望，協助農家調整監視器、防竊措施及犯罪預防的觀念，無非是希望讓果農們能安心收成、享受成果。

太平分局分局長葉志誠有感這段期間員警及當地守望相助隊的辛勞，特地準備多箱泡麵及礦泉水，於日前晚間前往黃竹里守望相助隊慰勞協勤弟兄，並感謝里長林元成大力相挺，期間葉分局長與林里長及協勤幹部現地前往龍眼產地巡簽，並與當地果農們互動，親切的問候及寒暄，讓果農們感受到警方的貼心。

太平分局長葉志誠表示，太平地區為精緻農業產區，枇杷、荔枝、農眼及竹筍都是全國有名，警方將持續針對農作物特性及收成季節，規劃防竊巡邏，並結合民力資源共同防制犯罪，防範宵小，不讓農民的辛勞付諸流水。