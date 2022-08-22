立法委員、藝人余天的二女兒余苑綺病逝，由於余天在民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊中擔任要職，今（22）日媒體詢問林佳龍是否會調整余天職務？林佳龍表示，目前團隊都已上軌道，他請余天先把家裡的事情處理好，不要擔心或分心。

林佳龍說，余天一直很關心我的選舉，我也請余天放心，目前團隊都已上軌道，先把家裡的事情辦好，不要擔心或分心，等事情告一段落。大家都知道，余天最大的武器是電話拜票，他也有在準備，我們先請他不用急，後續再進行。