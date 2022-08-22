連鎖餐飲集團揚秦(2755)股東常會通過配息2元、配股1元，今（22）日以75.9元參考價除權息交易。揚秦股價17日衝上89元、創上櫃新高後拉回，今日開高上漲1.32％至76.9元，填權息率約10.42％，惟隨後受賣壓出籠影響拉回平盤小幅震盪，力拚站穩填權息路。

揚秦2022年營運未受本土疫情起伏不定影響，第二季稅後淨利0.32億元，季增達16.06％、年增達近1.28倍，每股盈餘（EPS）1.64元，雙創歷史新高。累計上半年稅後淨利0.61億元、年增達近1.07倍，每股盈餘3.06元，亦雙創同期新高。

隨著暑期旺季到來，平日內用人潮恢復熱絡、假日家族客群回歸，揚秦7月自結合併營收1.6億元，月增2.02％、年增達29.51％，改寫歷史新高。

累計前7月合併營收10.57億元、年增達19.36％，續創同期新高。帶動營收恢復過往水準，更可望持續突破。而麥味登導入「100％無添加潔淨標章」食材，訴求健康與原食物的嫩雞系列餐點，在疫情下更受到消費者青睞。

揚秦目前「麥味登」全台總店數830家，「炸雞大獅」海內外店數共78家。展望後市，執行長卓靖倫表示，疫情對餐飲業影響力降低，早午餐產業雖未出現大型餐廳的報復性消費現象，但聚餐人流復甦也帶動「麥味登」門市內用價量提升。

在內用客群回流帶動下，揚秦7月營收已恢復過往旺季水準，公司看好後續可望持續突破。卓靖倫表示，疫情進一步加速品牌數位轉型進度，集團總部將持續統一「麥味登」門市服務標準化，以提供消費者更好的餐飲體驗。