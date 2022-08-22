根據DIGITIMES Research預測，全球平板電腦第3季進入傳統出貨旺季，加上因封城導致的出貨遞延，將增添全球平板電腦出貨動能，預估出貨季增17.5%，達3755萬台。平板市占第一名的蘋果，預估也會在Q3推出升級M2版的iPad Pro，將有助出貨占比回升至4成以上。仁寶(2324)為iPad代工廠之一，近期股價連拉5根紅K棒。

iPad能否取代NB的使用習慣，目前鍵盤和軟體是關鍵因素，鍵盤方面由於是磁吸式，重量還是太重，仍不夠令人「驚艷」；其次iPad鍵盤在中文輸入的支援項目，不及微軟作業系統廣泛，對使用者而言也是一項障礙。至於優點是，蘋果語音辨識功能極強，而Apple pencil的使用者經驗也持續進化。

仁寶第二季受中國大陸封城影響，歸屬母公司稅後淨利降至20.17億元，為近2年低點，每股盈餘（EPS）0.46元。累計上半年歸屬母公司稅後淨利41.75億元、年減17.93％，每股盈餘0.96元。

由於本業獲利明顯下滑，仁寶第二季業外收益8.21億元，雖季增達近2.82倍、年減8.78％，但歸屬母公司稅後淨利20.17億元，仍季減6.49％、年減18.24％，降至近2年低點，每股盈餘0.46元。

上半年仁寶毛利率和營益率表現，毛利率自3.45％升至3.64％，但使營益率自1.1％降至0.9％。仁寶表示，受中國大陸封城、生產物流受阻影響，導致第二季營收較首季下滑，且封城導致相關費用增加，導致營業利益明顯下滑。業外收益較首季顯著增加，主要受惠業外收入穩定及匯兌收益貢獻。