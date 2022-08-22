一共在車上攔截到17人，訊後全案依違反《就業服務法》函送彰縣府裁罰。（彰化專勤隊提供／吳建輝彰化傳真）

趁著載運失聯移工的車輛經過時，專勤隊人員出動2車包夾，將車上11名失聯移工一網打盡，全案包括失聯移工、非法雇主、仲介等共查獲19人。（彰化專勤隊提供／吳建輝彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰縣專勤隊接獲通報，彰化縣內多處鄉鎮地點有集團式聘雇失聯移工情事，經長時跟監蒐證後，日前會同台中市警局第4分局及彰化縣政府勞工處出擊，攔截載運失聯移工的「小蜜蜂」，一共在車上攔截到17人，訊後全案依違反《就業服務法》函送彰縣府裁罰。

國內失聯、逃逸移工問題嚴重，根據統計目前失聯的移工有將近7萬，這些失聯移工全台逃竄，跨縣市移動逃逸、打工等，因此警方難以查緝，加上許多貪小便宜雇主會喜歡用逃逸外勞，因為價格便宜又耐操，讓警方相當頭痛，也讓國內逃逸外勞問題日益嚴重。

彰化專勤隊獲報，縣內某鄉鎮常出現載滿移工四處承攬臨時工的小蜜蜂，隨即鎖定一台銀色廂型車及派工路線，8月9日聯合小組趁著該車準備載運上工之際，出動攔截，順利逮捕到車上6名失聯移工，還順利查到非法雇主、仲介等。

另外8月18日清晨，在一家常出現移工的養雞場附近埋伏，趁著載運失聯移工的車輛經過時，專勤隊人員出動2車包夾，將車上11名失聯移工一網打盡，全案包括失聯移工、非法雇主、仲介等共查獲19人。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗表示，呼籲民眾不要聘請來路不明的外籍移工，或是由仲介媒合非法移工工作；根據《就業服務法》規定非法聘僱外國人可裁罰新台幣15萬以上75萬以下罰緩，5年之內再犯，則可處3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金， 呼籲民眾勿以身試法，因小失大。