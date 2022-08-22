搶攻宅食商機，台北天成大飯店即日起推出「天成紅燒牛肉麵」冷凍熟食真空包，內含牛肉調理包以及烏龍麵，每盒售價360元，在家簡單加熱即可輕鬆上桌，盒裝牛肉麵不僅送禮氣派，也讓現代人有更快速方便的復熱即食新選擇。

「天成紅燒牛肉麵」是天成飯店百合西餐廳最受歡迎單品，湯頭是選用澳洲牛大骨、丁香、八角、桂皮、米酒、西芹、紅蘿蔔與洋蔥等大量蔬菜熬煮近10小時，呈現出濃郁香氣與鮮味。牛腱則以紅燒的方式燉至軟嫩適口，搭配入味而Q軟的牛筋更添口感，麵條選用彈牙的讚岐烏龍麵，與細麵相比多了一股嚼勁，搭配匯集滿滿精華的湯頭，麵Q、湯鮮、肉嫩。

天成飯店集團品牌行銷公關總監趙芝綺表示，天成紅燒牛肉麵曾創下餐廳單點品項，年銷千萬的紀錄，飯店主廚將餐廳熱銷單品研發為調理包，透過復熱即食的冷凍熟食真空包，搶攻產值超過百億的冷凍商機，讓外食族也有精緻美味的星級佳餚能在餐桌上輕鬆享用，預估此波餐飲活動可帶動業績成長1至2成。