41歲熊黛林過去曾和天王郭富城有過一段情，分手後兩人各自進入一段婚姻，熊黛林老公是郭可盈的弟弟郭可頌，身家上億。近來熊黛林不願只當豪門媳婦，常復出拍戲工作，最近她曬出自己在隔離飯店中的照片，可見她穿著浴袍躺在床上，下半身什麼也沒穿，一雙招牌122公分逆天長腿被看光。

模特兒出身的熊黛林不僅氣質優雅、臉蛋甜美，還有178公分的高䠷身材，9頭身的比例讓她每每在人群中都高人一等，當年他和郭富城交往，女方還大方參加郭富城演唱會，「世紀一握」被外界視為好事近，但最終黯然分手，2016年熊黛林閃嫁給郭可頌被嘲：「繞了一圈還是變成『郭太太』」，而郭富城也不甘示弱，2017年與方媛結婚。

熊黛林下半身沒穿露長腿。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

熊黛林與郭可頌2018年生下一對雙胞胎女兒，近來熊黛林受訪坦言在家無聊，她自認並非嫁進豪門，平時的生活也跟戲中的豪門劇情不同，會想出來拍戲只是想回歸社會，更對演員這份工作有滿滿熱愛，坦言：「如果我長期在家裡待著，我會很難受，我閒著真的閒到好像迷失自我，天天不知道自己在幹什麼」。

熊黛林曬出招牌122公分美腿。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

近日，熊黛林曬出自己隔離中的照片，自嘲：「隔著玻璃幻想自己在度假，七天？很快就會過去的」，打卡定位人在澳門，而她躺在床上自然翹腿，一雙雪膚長腿相當吸睛，絕對領域全露，網友留言：「姐姐太美了！！我心跳加速，呼吸加快！！」、「狀態很好啊！七天很快過，加油！」、「膚白人美大長腿」、「姐姐好美好颯，快速報名浪姐，為姐姐打call」，而熊黛林哀怨說：「他們嫌我高」。