高雄市李姓男子不甘心妻子與一家公司的鍾姓老闆外遇，妻子（小雅，化名）還與鍾男在辦公室偷情，頻率為一個月1次；妻子坦承出軌。李男向鍾男求償60萬元精神慰撫金，橋頭地院審理後，判鍾男須賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，李男與小雅於結婚2011年結婚，婚後育有兩名子女。鍾姓男子明知道小雅已婚，但仍與小雅交往並在通訊軟體Line上留有親密肉麻的話與包含「寶貝我到家囉」、「我來了」；「有沒有想我啊」、「親親」等。

李男透過手機截圖保留此證據，顯示鍾男與小雅在去年10月中旬前就有曖昧的行為，已經逾越一般男女的交往分際，李男主張，鍾男此舉已經侵害他的配偶權。

李男向妻子小雅求證，小雅坦承與鍾男於2020年8月至2021年9月間交往，至少發生了14次性行為。鍾男則否認與小雅外遇，他因為在小雅任職的公司擔任業務部的講師，只是與小雅互動比較密切，此為表達關心的舉動，沒有不良的動機，更沒有侵害鍾男的配偶權。

法官審理後認為，根據小雅陳述，小雅與鍾男外遇屬實，兩人在辦公室發生性關係，頻率為一個月1到2次。李男發現妻子外遇後，要求妻子離職。法官經考慮鍾男的經濟狀況，認為鍾男須賠償40萬元為適當。可上訴。