近來網路瘋傳一張照片，一名父親買了小蛋糕在麥當勞幫兒子慶生，未料卻遭網友嘲諷太過寒酸，在網路上掀起熱議，對此，藝人林韋君轉發這張照片，並怒嗆酸民：「有些人，光是活著就已經拼盡全力了」。

網路一張名為「麥當勞父子」的照片引發熱議，據悉是一對父子在麥當勞慶生，只見桌子上擺放著插滿蠟燭的小蛋糕，兒子雙手合十閉著眼睛許願，父親則是用手機紀錄這可貴的一刻，未料明明是溫馨的一幕，父親卻被狂酸幫兒子慶生只吃麥當勞太寒酸，接著嘲諷：「蛋糕太小了，過不起就不要過，你是想怎樣，讓他傳承和你一樣的視野嗎」、「那麼困難重重的話，你就不該把他生下來」。

眼見酸民極盡所能嘲諷，林韋君則是轉發該照片，並強調有些人光活著就已經拼盡全力，千萬不要用狹隘視野和自以為是的邏輯，看待與自己無關的事，更指出或許這孩子每天都吃著營養師和廚師量身訂做的高級餐點，才會在生日時要求父親帶他去吃一般人日常就能吃到的速食，因此對她而言真正寒酸的是酸民們的心眼，更強調當在批判別人時，業障都會回到你自己身上。

對此，網友紛紛留言：「這畫面很溫馨啊～爸爸幫孩子過生日，孩子認真許願，多麼單純可愛啊」、「這是簡單的幸福啊，孩子希望爸爸可以陪在身邊慶生」、「為什麼要多奢侈，孩子搞不好就不想吃牛排想吃麥當勞」、「健康與簡單才是真的幸福，小孩一輩子的快樂回憶」。