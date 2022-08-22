近日，大陸各個城市開始逐步實施新版紅綠燈，但遭到大陸網友不斷批評，更有許多上路車主表示新版紅綠燈太繁瑣、很難看懂，特別容易造成誤闖紅燈的行為。還有車主吐槽說，「5天扣完了12分，連看到綠燈都不敢走了。」

據極目新聞報導，8月21日，新版紅綠燈的設計者開直播，本想通過和網友互動的方式來解釋一下新版的設計，教導怎麼正確及時地辨認信號，卻遭遇網友的猛烈批評，最終開播10分鐘就被迫下播，凸顯許多駕駛人真的對新版紅綠燈極不適應，非常不滿。

回顧大陸的紅綠燈經歷2003年和2011年兩次修訂。此次最新版紅綠燈早在2017年7月1號就已經落地，但是直到最近才逐漸開始試點使用。

以大陸網友主要說法，引發此次修改的最大爭議有兩點。第一是新國標紅綠燈有三行三列，共有8種通行規則，相較之前每個車道都有單獨一組信號燈，直行、左轉、右轉都有箭頭燈，新國標的直行燈只有圓燈，讓很多看慣了從前的車主，會有些迷惑，反應不過來。

第二是為了防止車主搶秒，新國標紅綠燈取消了紅綠燈的倒數讀秒，讓等待紅燈的時間不再那麼直觀可見，雖說是為了擔心外賣小哥等民眾搶秒爭快，但也導致也讓一些趕時間的人覺得很焦慮。