上周五美國公債殖利率攀升導致華爾街股市下跌，以科技股為主的那斯達克指數表現尤其疲弱，周一受重量級科技股下挫拖累，日股早盤走跌。

周一早盤，日經225指數收跌0.43%，為28,805.52點，盤中一度跌1.2%，惟在中國調降基準貸款利率之後，日經指數跌幅收斂。

東證一部指數點晨收跌0.18%，為1990.87點。

大和證券資深策略師Shuji Hosoi表示，日股追隨上周末的美股走低，此外，投資人也擔心歐洲的通膨情勢。美國公債殖利率上揚引發對其經濟放緩的擔憂，日本製造商首當其衝。另一方面，歐洲（包括英國在內）收緊政策以抑制通膨壓力恐導致經濟衰退，使主要為出口商的日本企業受到打擊。

晶片製造設備大廠東京威力科創早盤跌1.8%，給日經指數帶來最大的拖累。機器人製造商發那科跌1.50%，矽晶圓製造商信越化學跌1.33%。

能源股上漲，Inpex早盤漲3.48%，在日經指數成份股中漲幅領先；其次為日本第二大石油公司出光興產漲2.53%。

藥廠第一三共亦表現不俗，早盤漲2.32%。