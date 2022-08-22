教士隊在22日的系列賽最終戰擊敗國民，韓國內野手金河成的一次精彩守備演出成為亮點。6局上，國民寇爾（Alex Call）擊出界外飛球，金河成不顧一切衝向防護網，飛身將這球接殺。金河成腹部撞到圍牆，反彈倒地不起，隊友上前關切，最後他站起來表示沒事，主場觀眾喝采。

總教練馬文（Bob Melvin）稱讚說：「我以為他那樣子撞上去，身體都要被切成兩半了。」金河成擔任游擊手，這球本該是三壘手馬恰多（Manny Machado）負責，馬恰多跑到牆邊就停下腳步，他判斷這球不太好接，沒想到身後的金河成飛身出去接殺。

金河成倒地之後，馬恰多急忙上前攙扶，先發投手馬納亞（Sean Manaea）也向他致敬。金河成賽後透過翻譯笑說：「這撞在我的腹部，但我有六塊肌所以不怕。」事實上金河成的守備範圍非常大，不只一次跑到三壘附近接球，拿過兩次三壘金手套的馬恰多也打趣說：「以後別再闖進我的防區了。」

兩隊各轟1發全壘打，教士貝爾（Josh Bell）擊出的是兩分炮，所以終場教士2比1獲勝，4連戰系列賽戰以2勝2負作收。教士的當家游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）因為禁藥案今年回不來了，金河成原先是韓國職棒球員，可以守備多個位置（二壘、三壘、游擊），去年初與教士簽下4年2800萬美元合約（新台幣8.4億）。