8月24日是中韓建交三十年紀念日。上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌表示，中韓關係不應受制第三方，應藉由建交30周年契機，避免類似「薩德」事件重演。他呼籲，中韓應該要繼續維持實用外交，不推動經濟脫鉤，不將民間爭論政治化；要推動民間形成冷靜評價對方氛圍，頻繁交流消除誤解。

詹德斌在大陸《環球時報》撰文指出，兩國外交關係有過幾次滑坡，主因是戰略不信任，而且主要是受第三方因素干擾引起的，它至今仍在侵蝕中韓之間的戰略互信。中韓之間本無戰略利益的衝突。兩國宜借建交三十周年之機，探索在涉及對方意圖判斷等根本問題上達成新的戰略共識，避免類似「薩德」事件的再次出現。

詹德斌認為，中韓應繼續秉持實用外交，不將意識形態引入雙邊關係。最近幾屆韓國政府總體都堅持這一點，但尹錫悅政府表現出對「價值觀」外交的偏好，並且在對華政策上也反覆強調適用這一標準。未來的中韓關係，很大程度上取決於韓國能否繼續堅持實用主義外交。

他還稱，中韓要積極化解既有矛盾，不將民間爭論政治化。兩國要建立新的危機協調和解決機制，以便更加迅速有效地應對兩國間的新矛盾，及時防止小問題、小爭論、小誤解發酵成大麻煩。這時需要警惕的是，一些政治人士要克制利用和煽動民間情緒，避免使民間爭論政治化。

詹德斌表明，中韓繼續擴大利益交融，不人為推動經濟脫鉤。韓國近來有一種聲音過度渲染中國風險，甚至開出經濟脫鉤、技術脫鉤等藥方。這顯然不是引導未來中韓關係發展的正確方向。

此外，他強調，中韓要推動民間形成冷靜評價對方的氛圍。中韓民眾都要適應各自發展，學會用平常心平視對方。韓國公眾需要避免無端歧視、貶低和歪曲中國，承認和接受中國地位提升的事實；中國民眾也要尊重韓國，積極評價韓國在經濟、社會、文化和政治發展上取得的成就。

詹德斌又說，中韓民間需要通過頻繁的交流消除誤解，適當擱置分歧與塑造更高面向的身份認同。這些猜忌、誤解和分歧大部分都是可以通過面對面交流得到化解的，特別是年輕人之間的交流。中韓兩國民眾應努力塑造共同的身份認同，積極走出「共性越多、矛盾越大」的怪圈。