疫苗合約封存30年引發爭議，民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中稱沒有採購黑箱，國民黨台北市長參選人蔣萬安競選辦公室副發言人蕭羽耘22日反擊稱，指揮中心今早急護陳時中，公布疫苗採購平均每劑價格765元，高單價的高端疫苗實際金額竟混著平均價「保密」，她嗆陳敢不敢公布高端價錢，「陳時中讓合約封存30年，乾脆30年後再出來選！」

蕭羽耘認為，衛福部應明確公布「保密條款」究竟哪些事項不能以昭公信，全民都很好奇，陳時中下一個封存30年的會是什麼？而陳時中對於疫苗採購始終採取「類公布」，昨聲稱相關資料立法院供調閱達2個月，但事實證明不分黨派的立委都曾指控國會調閱疫苗資料被敷衍，因文件非常多地方被塗黑，證明陳時中連立委都照騙。

蕭羽耘說，不難預見，陳時中又會以公布價格買不到疫苗來當作藉口，但民間團體包含慈濟、永齡都無需封存、公開採購價；據慈濟公開資料顯示，疫苗採購共花費約32.1億，平均每劑約630元，不需封存30年，到貨速度比政府疫苗採購還快，甚至一劑比高端便宜250元。

對於陳時中曾稱「世界怎麼跟得上台灣？」蕭羽耘批評，疫苗合約封存30年，世界當然跟不上台灣，陳時中過去掌管的「衛福布」，許多重要資料都會「被消失」。

蕭羽耘舉例，高端疫苗緊急使用授權（EUA）通過1年了，仍不見3期臨床試驗結果，且《傳染病防治法》第27條規定，政府購買疫苗過程必須錄音，必須公布詳細會議資料，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）不僅看不見紀錄，還要封存資料，更別說陳時中口口聲聲說要負責的「3＋11」，從來都交代不清。

細數陳時中及其團隊，蕭羽耘批評，前新竹市長林智堅論文被認定是抄襲，團隊上下硬說原創，而疫苗採購明明是保密，硬凹要保存還長達30年。她要陳時中捫心自問，「台北市民會相信一個，連立委都敢騙、執政滿是疑雲的候選人嗎？」