民進黨桃園市長參選人鄭運鵬喊蓋兒童樂園政策，遭對手張善政嘲諷先關心2大捷運施工進度，鄭運鵬22日回擊，直指張空有土木背景，任閣揆時不見他對機場捷運連5年通車跳票或鐵路地下化政策有協助或貢獻，轟張善政行程上看不到叫佛系，但天天口出惡言詆毀對手，把別人的成績割稻尾，不是佛系而是不熟悉。

鄭運鵬日前提出「兒童樂園」政見，國民黨桃園市長參選人張善政不以為然，昨呼籲鄭運鵬先關心捷運施工和鐵路地下化的進度。

鄭運鵬22日表示，很高興張善政來到桃園之後，終於關心桃園的捷運和鐵路地下化，直指張在擔任行政院政務職的時候，甚至高就院長職務，但在他任職期間，桃園的機場捷運是連續5年跳票沒有辦法通車，蓋好5年沒辦法通車在國際上也是少見，直指張有土木的背景，但沒有協助桃園捷運的通車，是當年桃園升格直轄市時，市民心中很大的遺憾。

鄭運鵬說，直到鄭文燦上任後，自己擔任第9屆的立委，跟著蔡英文總統團隊一起合作，甚至交通部長也帶隊前往歐洲解決合約和技術相關的問題，終讓機場捷運順利通車，「不曉得張善政先生當年的努力在哪裡？可以讓桃園市民朋友來了解一下！」

鄭運鵬也提到桃園鐵路問題，鐵路高架化是吳志揚當縣長時的政策，也是國民黨在中央執政時承諾的方案，鄭文燦上任後就是要鐵路地下化，甚至說他可以到行政院下跪都沒有關係，張善政當時在行政院的各種職務上，是站在高架化那一邊，「不曉得張善政先生那時候在行政院的職務上協助了什麼？」

鄭運鵬說，國民黨主席朱立倫交代張善政來參選桃園市長，朱所交代的所有政策，像是桃園捷運、鐵路地下化、航空城、亞洲矽谷，全部都是民進黨不分中央和地方的政策和政績，也是當年國民黨在桃園的弊案，甚至是沒有辦法解決的問題，反問張善政：「現在才來關心，是不是可以說明一下貢獻在哪裡？當年的關心在哪裡？協助在哪裡？為什麼桃園市民都認為這是鄭文燦和蔡英文總統的成績，跟張善政和國民黨一點關係都沒有？」

鄭運鵬呼籲張善政搞清楚，佛系選法不是不存在，行程上看不到叫佛系，但天天口出惡言、天天詆毀對手，把別人的成績割稻尾，相信桃園市民都很清楚這不是佛系，直指張善政是不熟悉桃園的需要，也不熟悉過去他跟桃園的關係，這一點讓人遺憾。