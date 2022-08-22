瞄準P. LEAGUE+三連霸，同時挑戰國際舞台EASL東亞超級籃球聯賽，台北富邦勇士在休賽季持續補強，22日正式宣佈與洋將克里斯強森(Chris Johnson)簽約，陣中第二位洋將到位。征戰過許多世界頂尖聯盟的強森首次來到台灣，新賽季將與勇士在國內和國際舞台上並肩作戰！

來自美國華盛頓D.C.的強森，身高211公分主打前鋒及中鋒，擁有13年職業生涯的資歷，2009至2013年期間效力過NBA的波特蘭拓荒者、波士頓塞爾提克、明里蘇達灰狼和紐澳良黃蜂。其中在2011年效力NBA發展聯盟的北達科他巫師時拿下最佳防守球員獎、年度第一隊、年度防守第一隊並入選明星賽。

強森在2013-2014賽季前往中國CBA的浙江廣廈猛獅，並與「野獸」林志傑當過隊友，出賽29場繳出20.3分、11.3籃板、1.2抄截與2阻攻，並奪下當年灌籃大賽冠軍。除了CBA之外，CJ也前往過土耳其、波多黎各、克羅埃西亞、日本等國家，近兩年皆效力於NBL紐西蘭籃球聯賽的奧克蘭鱷蜥（前身為奧克蘭哈士奇）。強森傑出的防守能力及身體素質，搭配多元的進攻手段與外線能力，讓他入選NBL年度全明星五人。

勇士首次與強森搭配合作，總教練許晉哲表示，「我們相當看重他的防守和經驗，希望借重他在各國聯賽的經驗，幫助我們在PLG與EASL東超的比賽中取得好成績。」CJ預計9月份抵台加入球隊訓練，新賽季將披上勇士5號戰袍，成為團隊的禁區支柱。