富邦悍將洋投羅力在即將達成本土球員年資前夕宣布引退，在台灣只剩2場比賽，預計9月中旬離台，羅力離隊後決定補強洋炮，今天宣布簽下卡洛斯（Carlos Franco ），盼為打線增添火力。

今年30歲的卡洛斯來自多明尼加，是一名右投左打的內野手，身高190公分、體重99公斤，17歲時進入美國職棒亞特蘭大勇士隊小聯盟體系，最高層級曾經在2018年上到3A，該年119場出賽敲出109支安打、敲出16轟貢獻76分打點。

近年卡洛斯則效力於美國大西洋職業棒球聯盟，今年球季效力約克革命隊（York Revolution），101場出賽打擊率2成98，敲出110支安打、30發全壘打，貢獻95分打點，OPS1.031，目前在大西洋聯盟打點排名第1、全壘打數排名該聯盟第2名、安打數排名第4名，在6月份以單月3成72打擊率、9支全壘打獲選單月打擊MVP，並曾在今年入選大西洋聯盟明星賽先發三壘手。

卡洛斯預計於九月上旬抵台，完成相關隔離手續後即可加入球隊訓練，羅力引退後，富邦陣中還有范米特、富藍戈、安得勝等外援，期待卡洛斯加入為球隊野手陣容更添靈活度及火力，為每一場勝利做好最充足的準備。