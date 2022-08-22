南韓創作男歌手南太鉉曾是YG旗下男子團體WINNER成員，因帥氣的外表與堅強的音樂實力受到大批粉絲喜愛，但在2016年爆出心裡問題暫停活動後，便在同年11月退出男團，改以自組樂團「South Club」繼續活動，但人氣大不如前，之後也開始出現一連串脫序行為。本月20日南太鉉甚至被網紅女友徐敏在爆料吸毒還家暴，再度引發網友熱烈討論，沒想到事隔1日徐敏在就發文道歉，表示自己服用精神藥物才亂爆料，目前兩人已經和好，讓所有人相當傻眼。

知名網紅徐敏在於2019年憑著真人戀愛秀節目《Heart Signal 3》打開知名度，她在20日突然於個人IG上曬出與南太鉉親密合照，爆料「南太鉉跟我是毒蟲」接著表示「南太鉉吸冰毒（甲基苯丙胺），我的房間、公司櫃子裡還有他用的針筒，然後他打我」令所有人大感震驚，但隨後該篇文章就遭刪除，接著徐敏在加碼發出5篇不知所云的貼文，疑似情緒相當不穩定，讓眾人相當擔心她的安危；南太鉉的經紀公司則表示「為了查證事實，現在正準備前往見當事人（南太鉉）」就沒有再對外說明。

沒想到事隔1日，徐敏在21日再度於IG上發文，透露自己因壓力太大、服用了過多精神藥物才會失去理智，與男友在前一天發生爭執，現在對於一切記憶都很模糊，接著表示「我上傳了與事實無關的貼文，也因為失誤而受了傷，目前人正在醫院接受治療，才會這麼晚做出回應」並強調她與南太鉉已解開誤會、言歸於好，很抱歉讓眾人擔心。

而南太鉉也在個人IG上PO出黑照片向眾人道歉，口徑也與徐敏在一致，表示兩人只是情侶吵架，因私人問題讓這麼多人擔心深感抱歉。兩人的貼文隨後也遭到網友轉載討論，但大部分的人都認定他們肯定有吸毒才會意識不清，認為此事有蹊蹺，警方應該要調查一下，再度引發熱議。

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