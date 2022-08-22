高雄市立圖書館為年滿55歲以上的樂齡者們，規劃了一場為期兩個月的戲劇營隊「有故事的人：樂齡表演工作坊」，於7月份和8月份登場，總共用8堂課程的時間帶領學員們吸收表演技巧，8/21(日) 則是課程的期末演出，於三民分館舉辦成果發表，許多樂齡長者都非常興奮，且想不到自己有天能在家人和親友的面前嘗試戲劇表演的演出。

「有故事的人：樂齡表演工作坊」透過高市圖與劇場工作者的合作，引導銀髮族能夠以生命故事為文本基礎，帶領學員從肢體、聲音、表情、走位等面向，認識戲劇的演出。培訓的過程中，有學員喜歡上台表現自我；也有學員羞於分享表演，因此課程中依照表演者適合演繹的角色安排戲分，再透過符合年代、風格適宜的樂曲為戲劇加強渲染，透過每個人的情緒起伏及肢體語言，促使樂齡長者能夠各就定位，找到最適合自己的位置，並於8堂課程的培訓下，完美的呈現一場戲劇表演。

高雄市立圖書館代理館長林奕成表示：「高市圖期望圖書館可以打破以往固定的講座形式，本次特別專為銀髮族量身打造戲劇表演工作坊，透過專業設計的課程培訓，經歷戲劇的練習、創造與展演分享，更可以是分享生命經驗的場域，希望讓樂齡讀者們可以活動肢體、打開身體更多可能性、拓展生活圈，認識不同背景卻志同道合的朋友，並以有趣的方式，分享生命經驗給不同世代的觀眾，也為自己一圓表演夢寫下新的生命篇章。」

完全沒有表演經驗的學員陳奶奶表示：「這是一個非常有挑戰性的任務，課程安排得非常緊湊，沒想到短短兩個月就能一起與夥伴們登台演出自己的故事，感到非常有成就感」；另一位表演組的許爺爺則是說：「我們常開玩笑的說有好多事情都忘記了，就是忘不了當年！在這裡因為表演，讓我們能夠從回憶說起，沒想到回憶最後能夠成為我們的共同劇本、登上劇場。」

許多學員的家人也在活動的最後一天來觀賞演出，他們都紛紛表示：「圖書館辦這樣的活動具有相當的意義，平時在家裡，長輩不太會提起自己的年輕往事，但透過欣賞長輩的演出，沒想到能夠以那麼浪漫的方式再次認識他們。」。活動所演出的劇本是改編於參與學員的人生故事，在課堂中，學員們分享了自己年輕時難忘的回憶，以及個人最心愛的物件，再由劇作家抽取元素，編寫成四齣小品劇碼，正因為有學員真誠的分享，所以劇本和演出更能夠打動觀眾，也更能夠真實的反應出20、30年前的集體記憶，顯現工作坊的成果具有珍貴的價值。