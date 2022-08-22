耕興(6146)第二季每股盈餘再創新高，由於5G與Wi-Fi 6/6E機種持續增加，訂單能見度到今年底，且營收擴增，稀釋折舊與攤銷費用，毛利率可望持穩在50％以上，法人看好公司今、明兩年營收及獲利有望連創新高。

今年市場雖然對5G智慧型手機出貨量有所疑慮，辦機種數量仍持續增加，因此，測試需求提高，另外，Wi-Fi 6/6E規格升級也挹注營收動能，耕興第二季營收及獲利都創下單季新高，上半年累計每股盈餘達到7.82元。

展望下半年，目前測試產品中，5G及網通比重約45％及25％。法人指出，手機聯網規格持續演進，未來5G手機自少數高階機種向多數中低階機種滲透、非手機5G終端機種持續增加，另外，Wi-Fi 6/6E採用率提升都將有助於測試營收提高，並有效稀釋設備攤提與人員成本，公司毛利率將維持高檔。

由於新型態應用場域終端產品市場百花齊放，如固定無線進接終端設備(CPE)、工業或企業路由器、閘道器或數據機、平板、筆電、車用路由器、USB終端、無人機、頭戴式顯示器、小型基地台、中繼器等新興5G+AIOT終端市場的接單，耕興得以順利跨入B2B這類非傳統B2C消費性電子產業檢測領域。耕興今年投入增加逾1成的設備產能擴充並繼續精進降低人工作業、縮短檢測時程的測試自動化流程軟體研發，今年整體資本支出約3億元，新增產能投入將再拉升下半年營運動能。