晶呈科技(4768)第2季受惠產品組合好轉及規模經濟放大，毛利率較首季提升9.47個百分點，由於生產供應順利(鋼瓶)及產品組合好轉，法人預估，第3季營收及ESP可望雙雙創新高，毛利率有機會突破5成。

晶呈先前受限於產能(鋼瓶)無法充分滿足客戶需求，不過，近期生產瓶頸漸漸有改善，法人看好，產品組合持續好轉以及出貨量增加的貢獻下，2022年第3、第4季營收都將維持季增的情形，季增率約30%、12%左右，毛利率可望維持在50%的高檔水準。除特殊氣體外，晶呈再生晶圓出貨量單月已經突破萬片，年底可望持續增加。

晶呈未來2~3年主要動能將來自晶圓廠市佔率大幅提升，及切入其他特殊氣體並往1~2級製造邁進，未來營收可望維持成長腳步不變。

目前市場需求維持強勁，晶呈陸續進行擴廠，二廠已在2022年6月動工，預計2023年6月完工，第3季將開始營運。工程進度與建材成本等皆在預期當中。目前也積極尋找3、4廠地，伴隨著新廠陸續加入營運，營收動能充沛。