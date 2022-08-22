創新板首發-錼創科技-KY創（6854）自18日上市至今，股價連拉第三根漲停、抵139.5元，至11點時成交量597張，仍有約558張市價、755張漲停價的買單高掛。

錼創目前資本額為10.09億元，流通在外面籌碼不多，自18日登創新板來股價連三根漲停，從承銷價105元漲至今天的139.5元；而上市後的前面二日，外資都偏賣超，18日賣超213張、19日再賣超230張，當天成交量各為498張及424張。今天成交量再放大，外資動向也受到關注。