高市觀光局首度舉辦旗津風箏節，逾7萬遊客擠爆旗津。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局首度舉辦旗津風箏節，逾7萬遊客擠爆旗津。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局首度舉辦旗津風箏節，逾7萬遊客擠爆旗津。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局首度舉辦旗津風箏節，逾7萬遊客擠爆旗津。（柯宗緯翻攝）

高市觀光局首度舉辦旗津風箏節，逾7萬遊客擠爆旗津，商家笑納觀光財，觀光局評估明年是否續辦。不過，交通塞爆引發民怨，當地人苦塞回不了家，臉書粉專「高雄好過日」直指交通問題元凶是私家車。觀光局回應，未來遇到大型活動，將更審慎面對，由府級長官召開跨局處交通因應會議，研擬配套措施，減低對當地的交通衝擊。

觀光局指出，「2022旗津風箏節」20、21日兩天集結全台最大、最壯觀的大魚風箏在旗津天空，包括最壯觀的16米大翅鯨、10米的虎鯨、8米的藍鯨等超過30隻的鯨魚風箏同時在空中飛翔，另有超大型35米巨型章魚風箏領軍30米的魟魚風箏、水母、烏賊、螃蟹等海洋系列風箏，周六晚間加碼夜光風箏點亮旗津夜空。

「旗津很久沒有這麼熱鬧！」旗后商圈發展協會理事長陳昱宏表示，在旗津風箏節加持下，生意好到超乎預期，人潮是過年期間的水準，商圈店家來客數比一般假日增加約3～5成。

生意火紅的烤小卷攤商初估，遊客兩天就吃掉了1萬隻以上小卷，最受小朋友歡迎煎鳥蛋，也賣了2.1萬顆鵪鶉蛋，連射水球遊戲都有1.3萬顆以上，平均成長至少1.5倍以上。

觀光局指出，活動反應超乎預期，2天活動吸引逾7.5萬遊客，線上觀看4K即時影像人數也達7萬人次，但大量人潮也使旗津島交通面臨考驗，在市府交通局及警察局全力疏運下，渡輪也加密班次，讓人潮快速疏散。21日遊客較20日增加1萬多人，但晚間9時全數疏散完畢，較前1天提早1小時疏運完畢。

然而，臉書粉專「高雄好過日」指出，旗津島上交通塞爆，大量湧入私家車堵塞街道，過港隧道一度封閉交管，有民眾反映來回旗津車程要4～5小時。旗津渡輪鼓渡線全面加密到5分鐘一班，周六運量高達2.7萬餘人，逼近春節出遊的3萬人次左右。

「高雄好過日」點出，私家車就是交通問題元兇，最重要的，並不只有「改善聯外交通」，而是要思考，在假日必須抑制觀光客的汽機車湧入旗津，並在島上提供良好的步行環境、循環電動公車接駁等疏導措施。此外，過港隧道可進行如觀光車輛「入島費」、「高乘載」、「公車優先」等不同措施管制。

對此，觀光局回應，市府內部將加強橫向聯繫，未來遇到大型活動前，將拉高層級，由府級長官召開跨局處交通因應會議，就運輸、動線引導等研擬配套措施，盼減低對當地交通的衝擊。至於風箏節明年續不續辦？市府已聽見各方聲音，目前尚未定案，後續會再做整體評估。