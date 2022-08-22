任達華與名模老婆琦琦的女兒任晴佳（Ella），自小遺傳了父母的優良基因，16歲時身高已達180公分，有著9頭的完美比例，光一雙逆天長腿就有110公分，身材高䠷的她，接到許多雜誌封面的拍攝，早已是各大品牌的新寵兒。日前被母親琦琦形容為「中國香港新生代模特」，網友紛紛熱議是否原地出道，對此母親澄清此傳聞，否認出道說法。

日前母親琦琦在微博上PO發表一則貼文，透露自己女兒與《新視頻 Wonderland.》特約著名攝影師夏永康wingshya合作参與本次「欲望」大片的拍攝，紀錄香港回歸25周年之際，「用鏡頭記錄與展現年輕一代眼中充滿欲望與魅力的香港。」並標記女兒，形容她為中國香港新生代模特，引起網友熱議。

對此，任達華妻子回應稱：「我和爸爸（任達華）從來沒宣布過Ella會出道，她現在只有17歲，我很緊張她的學業，從來沒講過Ella到18歲就會出道。將來的事由她自己決定，順其自然，作為媽媽會尊重女兒的意願。」

事實上，任晴佳早已收到不少娛樂圈的機會，不過任達華卻極力表示反對，表示若是女兒接了戲約，往後父女倆的見面機會會減少。何況拍戲作息不正常。做為父母的只是希望女兒健康，快快樂樂過日子就好。