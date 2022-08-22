據日本氣象廳顯示，今年第9號颱風「馬鞍」已於中午生成，向西北前進，中央氣象局表示，馬鞍未來將通過呂宋島北方進入東沙島海面，預計明晚影響花東、恆春半島，周三離台灣最近，預估颱風往粵港澳方向前進的機率較高，但若路徑再偏北或暴風圈擴大，不排除發布海上颱風警報。

氣象局表示，第9號颱風「馬鞍」目前距離鵝鑾鼻南南東方約740公里的海面上，向西北前進，將通過呂宋島北方進入東沙島海面，再往粵港澳方向前進的機率較高，預計周三相對較靠近台灣，但路徑仍有不確定性。以目前路徑預估，馬鞍颱風尚未達到發布海上颱風警報的標準，不過若颱風路徑再偏北，或是暴風圈擴大，不排除會發布海警。

氣象局表示，周二晚至周三（23、24日）受馬鞍颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。周四至周日（25至28日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後局部短暫雷陣雨。