男星蘇有朋加入明星男團真人秀《披荊斬棘》（原：披荊斬棘的哥哥2），一開播就飆唱小虎隊組曲《愛》、《紅蜻蜓》，讓全場掀回憶殺，蘇有朋就感嘆，要表演小虎隊歌曲、背負團體的榮耀，讓他感到壓力大，甚至不禁淚崩，同時，蘇有朋也感性說出，他與昔日團員吳奇隆、陳志朋的真實情誼。

蘇有朋以一身白色西裝帥氣登上《披荊斬棘》，演唱小虎隊經典的歌曲《愛》、《紅蜻蜓》，他邊唱《愛》邊比手語，讓全場嗨翻，陷入滿滿回憶殺，但對自我要求嚴格的蘇有朋卻直呼，表演小虎隊歌曲、背負團體的榮耀，讓他感到壓力大。

蘇有朋說，小虎隊歌曲傳達的精神是有夢想，不世故、純淨的樣子，「我不希望破壞大家腦海裡面的美好，所以我覺得我壓力挺大的」，蘇有朋背負著小虎隊的榮耀，讓他不禁淚崩，一度說不出話來。

提到小虎隊，蘇有朋感性說：「深深愛著『小虎隊』這三個字」，他進一步說，當年雖然沒有「團魂」這個口號，不過他和吳奇隆、陳志朋是自然且真誠地相親相愛，「就是非常熱愛小虎隊，熱愛這份榮耀，我到現在都是」。

小虎隊是台灣經典的男團組合，由「霹靂虎」吳奇隆、「乖乖虎」蘇有朋和「小帥虎」陳志朋組成，三人除了有青春陽光的外型，還以活力四射的舞蹈和勵志的歌曲走紅，是當時華語流行樂壇最有影響力的青春男子組合，魅力席捲台灣和海外華人地區。