連鎖餐飲集團八方雲集(2753)2022年上半年獲利創同期新高，並對下半年營運維持審慎樂觀，今（22）日股價開高後在買盤敲進下放量直攻漲停價175元，改寫上市新高價，截至午盤維持逾7％漲勢，領漲觀光類股。

八方雲集2022年第二季歸屬母公司稅後淨利1.66億元，季增8.73％、年增達15.26％，每股盈餘（EPS）2.52元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利3.19億元、年增達13.15％，改寫同期新高，每股盈餘4.84元則創同期次高。

八方雲集表示，第二季及上半年營運持續成長，除了「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」在台積極展店外，集團海內外多數品牌外帶占比較高，其中「梁社漢排骨」第二季外帶比重高達93％，亦使營運較不受本土疫情升溫起伏影響。

八方雲集7月自結合併營收5.91億元，月增5.37％、年增達21.41％，改寫歷史新高。累計前7月合併營收38.43億元、年增達14.67％，續創同期新高。展望後市，集團將持續擴大美國布局、「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」在台持續展店，對下半年營運維持審慎樂觀。

截至7月底，八方雲集集團海內外直營及加盟門市共1312家，「梁社漢排骨」及「芳珍蔬食」目標至年底分別展店至200家及10家，「芳珍蔬食」亦規畫啟動加盟。「八方雲集」則維持現有規模，聚焦既有門市改裝、導入自動化設備及新產品，以提高單店營收。

同時，八方雲集未來2年將著重拓展美國市場，加速布局國際發展，以多品牌、多市場營運策略，提升集團營收及獲利。集團預計今年底在美國再開出1家新店、明年一舉拓展至8家，主要皆位於南加州。

八方雲集表示，預計明年2、3月在美國開出的2家新店，其中1家是僅提供外帶的小型店，第二季則有1家會落腳大華超市、以進駐美食街店型開出。同時，集團規畫2024年進軍北加州，包括設置北加州中央工廠、並開出北加州首家八方雲集門市。

另外，針對經營不善的品牌及區域，如轉型後迄今成效不如預期、且營運受疫情升溫衝擊的「丹堤咖啡」，以及同受疫情升溫衝擊的中國大陸福建的八方雲集門市，八方雲集將持續調整改善營運狀況，若下半年仍未見明顯改善，將不排除在年底前「停損」進一步調整。