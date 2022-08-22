網傳影片指「國軍開火射擊用沖天炮」等內容，陸軍第六軍團指揮部今（22）日表示，該部影片以旁白、文字曲解國軍演習作法，刻意漠視國軍戰備、訓練的合理性；並透過網路散播於各社群，藉以斲傷國軍整體形象與士氣，其行為、動機皆為可議。

該影片以三立電視台所攝畫面，配上旁白諷刺國軍操演，旁白在影片中揶揄「來看看，用沖天炮做反登陸，真的是厲害，不得了，沖天炮比掃把好多了。」

第六軍團說明，影片內容截錄7月份國軍漢光演習部分新聞畫面，當日演習課目因非採實彈操演，因此在砲管上裝置鈦雷，配合TNT炸藥，及運用步、機槍空包彈，藉以模擬真實戰場效果，達到磨練官兵作戰意志及實戰訓練的目標。

第六軍團指出，年度漢光38號演習運用全民總力、三軍聯合作戰、兵種協同作戰實施演練；期間依敵情判斷，於淡水河口、八里海灘與台北港等地區部署層層兵、火力配置，阻殲來犯敵軍。在兼顧訓場空間限制、訓練效果及安全的前提下，順利完成演習任務，已獲得務實、寶貴的訓練成果；精實的演練過程，也讓官兵、民眾體認，國軍須嚴陣以待，隨時做好各項戰備任務訓練，以應對嚴峻的區域情勢與敵人環伺的軍事威脅考驗。