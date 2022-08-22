專家建議13歲以前的孩子牙齒需要定期保健塗氟，衛福部也從2013年起擴大補助未滿6歲的兒童，每半年1次牙齒塗氟保健，但對6至12歲國小學童牙齒保健等相關福利措施卻有所欠缺。國民黨台南市4名議員22日提案建議市府編列預算，針對全市9萬5000名國小學童進行牙齒塗氟作業，確保學童們牙齒健康。市府衛生局長許以霖回應表示，將與牙醫師公會商討國小兒童的塗氟效益後再決定。

蔡淑惠、蔡育輝強調，寶寶從乳牙開始，就需要定期保健塗氟，除能有效預防蛀牙外，也可增加牙齒對蛀牙的抵抗力，因此專家建議在13歲以前的牙齒發育期間，給予適當的局部塗氟，讓牙齒產生保護效果。

2人還指出，衛福部國民健康署也從2013年6月1日起，擴大兒童牙齒塗氟保健服務補助對象，未滿6歲的兒童每半年補助1次；另新增未滿12歲的低收入戶、身心障礙、設籍原住民族地區、偏遠及離島地區兒童，每3個月補助1次。

李中岑、方一峰也認為，台灣對於牙齒保健的補助，有老人裝假牙補助及0至6歲幼兒牙齒塗氟保健，但是對於6至12歲國小兒童牙齒保健等相關健康福利措施，卻有所欠缺。

蔡淑惠等人表示，孩子們都是國家未來的主人翁，0至6齒的乳牙需要保健，6至12歲國小學童已轉換的成齒，更需要加強保健，未來才能減少牙齒保健醫療的發生與支出。

對此，許以霖認為，由於0至6歲的幼兒還不會刷牙，因此比較需要定期塗氟；但6至12歲的國小兒童已經會刷牙，塗氟效益可能不大，但仍將與牙醫師公會商討後再決定。