美股四大指數上周五同步收跌，跌幅在0.86％～2.78％之間，尤其科技股的那斯達克指數及費城半導體指數均跌2％以上跌勢最重，台股今（22）日也難逃大跌的命運，股王大立光（3008）早盤跌破2,000元大關，最低來到1,965元大跌95元，千金股都栽根斗，多檔跌2％～6％以上。

大立光上周表現不俗，一度幾近完成填息，但今天股價出大跌，表現令人意外，不但大立光股價大跌，連股后信驊也跟著重摔約半根跌停，盤中最低來到1,860元跌100元，另旭隼股價相對抗跌，股價在1,785元小跌10元射近，台股高價股三哥股價緊逼，相差不到200元。

此外，力旺及AES-KY兩檔千金股也出現大跌走勢，AES-KY一度來到1,010元跌75元，面臨千金關卡保衛戰；祥碩一早最低來到981元，隨後拉升至平盤1,000元附近，但多數都在千元以下，失去千金股寶座。