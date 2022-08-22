台北市去年配合中央五倍券政策，推出包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券等5種類「數位熊好券」刺激消費，今年7月也預告會發行「熊好券2.0」，他22日赴北市議會專案報告，內容提及將發放1000元市集券7.3萬份，500元饗購券則要發60萬份，最快9、10月上線。

據北市府提供的專案報告內容指出，現已編列7500萬發放市集券2.0，市民共有7.3萬份，每份1000元，面額為10張100元，店家體驗券則有1萬份，每份200元，適用公有零售市（商）場4張、攤販集中場（區）3張、地下街2張，以及通用前述場域1張。

而饗購券2.0方案也出爐，北市府共申請追加3.64億，規畫發放60萬份的數位振興券，來提振餐飲、零售業，每份500元，面額為5張100元，另有商圈特店禮20萬份，每份300元，以及商圈特店體驗券鼓勵店家參與，共發放5000份，每份200元。

另外，北市府還申請追加3000萬元進行餐飲數位回饋，與2、3家支付業者合作，用電子支付進行餐飲消費，就能直接回饋給消費者，每次回饋10％，上限100元，每人回饋上限500元，該計畫共有1萬家餐飲業者參與，預計帶動3億營收。

不過何時才能正式發放，柯文哲表示，等到議會通過第2次追加減預算就會進入上線，大概9、10月差不多，但疫情還沒完全趨緩之前，開始做振興也不對，希望等BA.5疫情沒問題後才推出。