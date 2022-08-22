國民黨桃園市長參選人張善政推出競選小物善願餅。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政22日啟動「十三區深耕行腳」，前往復興區拉拉山神木區步道隨後並在羅浮餐廳與居民座談，他說，幾年前觀光局有調查，桃園市是六都中觀光旅次最低的城市，此行也看到關於拉拉山停車位少等問題，期盼在他當選後能做改。針對敬老金成為各黨交鋒議題，張善政也說，若他當選會先將重陽敬老金調升回2500元，其餘兩節將在改善市府財政後再提升。

張善政指出，鄭文燦把三節敬老金從2500元調到2000元，老人家當然心裡面有些不高興，在他上任以後，會先從重陽敬老金開始把它調到2500元。另外三節會再努力改善市政府的財政，透過招商，透過科技的方式，把市政府的財政改善以後，再階段性的調整。

他也指出，復興區之前就造訪多次，幾年前觀光局有一個調查，桃園是在六都中觀光旅次是最低的城市，所以此行特別希望了解有什麼地方可以改進，以拉拉山風景區來當做了解的樣本。他也說，拉拉山山明水秀神木區也是世界少有，非常值得開發，但有一些地方需要改進，譬如停車的設施不夠等，他也希望在上任之後努力去改進，讓讓桃園不只是拉拉山，也從拉拉山開始，桃園還有許多譬如說觀光工廠等，都會在我任內整理好，讓桃園變成六都裡面觀光亮眼的都市。

而張善政也在臉書曝光最新推出的競選小物「善願餅」，他說，這是競選辦公室發想的小禮物，取名善願希望把善念在選舉的過程中發散出去，包裝上面可以寫一個小心願，這是桃園跟另外一位國民黨參選人雲林縣長張麗善一起做推廣的競選小物。