曾姓男子駕駛賓士SL-55雙門跑車，去年12月5日凌晨超速103公里，在限速60公里的淡金路，以高速163公里開往三芝方向，遭雷達測速拍照，警方認定危險駕駛開出罰單，曾男提出行政訴訟，認為20年老車不可能在短距離加速到163公里，士林地院法官函詢原廠，總公司函覆「若適當保養最高時速250公里」，法官駁回曾男請求。

曾男駕車行經淡金路162號前，遭雷達測速測得時速每小時163公里，他主張，該路段都有紅綠燈，不可能從上一個路口，短距離加速160公里，測速器有問題，應予以撤銷罰單。

曾男被開出2萬4000元罰單，並違規記點3點，還要參加道路安全講習，以及吊銷牌照6個月，他不服提出行政訴訟。裁決所主張，在測速照相儀器前設有警示標語，兩者相距116.4公尺，符合法令規定的100公尺以上、300公尺以下規定。

法官依曾男提出的理由詢問代理商，確定20年老車是否能開到時速165公里，代理商函覆「該賓士車輛為SL-55 AMG車型，如有適當保養可以行駛時速165KM／HR、最高時速250KM／HR」，法官認為測速器經由台灣商品檢測驗證中心檢驗合格，準確度值得信任，因而駁回曾男請求，可上訴。