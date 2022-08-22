儘管蘋果新機即將亮相，股王大立光(3008)預估，8月會比7月好，受到上週五蘋果股價收低拖累，大立光今天股價開低走低，盤中大跌100元，失守2000元關卡，光學族群個股也同步走弱。

蘋果預計於9月上旬舉行iPhone 14新機發表會，蘋果供應鏈業績也動起來，受惠於iPhone新機拉貨符合預期，大立光7月合併營收回升至38.85億元，月增14.5%，年增2.32%，為今年單月新高，也是連兩個月呈現月增、年增，累計前7月合併營收為236.93億元，年減7.92%。

由於客戶進入季節性新產品出貨，大立光董事長林恩平表示，第3季稼動率跟去年同期差不多，8月會比7月好。

大立光8月合併營收可望持續成長，18日除息後股價也緩步走高，除息當天曾上漲20元，填息約50%，並於8月19日上漲至2070元，僅差一步完成填息，不過受到上週五蘋果股價收低拖累，大立光今天開低走低，盤中大跌100元，失守2000元關卡，玉晶光(3406)、先進光(3362)、揚明光(3504)、聯一光(3441)及亞光(3019)等光學股同步走弱，聯一光盤中股價逼近跌停。