《鳳姐》演員蔡嘉茵（前排右起）、麥語彤、高宇蓁、梁羽、郭耀仁（後排右起）、黃冠智、段鈞豪一起參與開鏡儀式。（馬棋朵提供）

台劇女神高宇蓁首度擔任大銀幕女主角電影《鳳姐》，卡司包含黃冠智、蔡嘉茵、郭耀仁、麥語彤、梁羽等，22日舉行開鏡記者會，高宇蓁分享自己將挑戰演出台灣早期的性工作者，與許多男性有親密戲，甚至有「跨海連結」床戰國外嫖客，導演邱新達更透露她將會有限制級尺度的演出。

此次飾演性工作者，高宇蓁表示：「需要裸露的部分當然會有。」但強調會兼具唯美和寫實，「該看的會看到，最終會讓導演決定這件事，我全力配合！」她也為此勤上健身房練好身材，短時間瘦了2公斤，至於最困難的部分，當然就是要演床戲突破心理的關卡。

《鳳姐》描述1個充滿明星夢的少女，卻被人口販子騙走，從偏鄉被賣到異鄉當雛妓，好不容易返鄉回台，只能淪落至台北茶室工作，少女時代的經歷彷彿台版《孟買女帝》，但高宇蓁強調，《孟買女帝》主軸偏向政治社會議題，《鳳姐》更深入刻畫1個女人的內心變化，經歷反倒跟最近跨國人口販賣和詐騙集團相似，台大高材生蔡嘉茵表示有不少同校同學被騙投資，自己的方法是「每個帳號只放5萬，把風險分散不至於損失太多。」

男演員部分，段鈞豪和黃冠智飾演經常光顧茶室的警察，黃冠智也是高宇蓁的弟弟，他感性說：「在片中很憧憬姊姊，她對我來說是信仰。」郭耀仁則是茶室圍事、也是媽媽桑的姘頭，在片中將與高宇蓁有「身體與身體的連結」，眾人將共同演繹大時代底下邊緣角落的小人物故事。