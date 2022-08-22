20歲大陸女星夏夢（本名：馬梅芷）2年前考進北京電影學院，因外貌清新甜美，被封為北大校花，出道作品是《光榮時代》，有一雙雙眼皮電眼的她被封為女神Angelababy接班人，然而她私下個性親切，常發文調侃自己，最近她曬出自己拍古裝劇的花絮，上一秒微笑還優雅迷人，下秒張嘴大笑卻發現牙齒「落風」，她自嘲：「嗯……缺的牙還沒裝牙冠呢」。

北京電影學院可謂明星的夢工廠，不少A咖明星趙薇、黃曉明、劉亦菲、楊冪、王俊凱等都是該學校的校友，2年前新生入學時，當年才18歲的夏夢因顏值超高，瞬間獲得網友關注，她不僅外貌條件好，還接連獲得上海戲劇學院，北京電影學院，中國傳媒大學第一名的成績，挾著這股知名度正式出道。

夏夢曬大笑影片，自曝缺牙。（圖／翻攝自夏夢微博）

夏夢身高166公分，身材纖細，開學典禮時因此被獲邀替全體新生致詞，與曾獲得金馬獎最佳女配角提名的張子楓、孫儷妹妹孫艷等人同被列為最受看好出頭的新人，雖然她與鄭爽合作的新戲《只問今生戀滄溟》，因女主角出事而被禁播，但後來她還是連續接演了《清平樂》、《相逢時節》，還有大咖雲集未上映的電影《封神三部曲》。

夏夢當時入學時，謙虛表示自己並非「學霸」，只是運氣好，未來工作計畫不設限，希望演出校園劇，順便可以記錄自己的年輕時光。而她最近分享自己拍古裝劇的側拍，可見她露出微笑時十足是個古典美人，未料大笑後缺牙的缺點大曝光，她也大方說自己還在整牙中，笑翻一票粉絲，留言回：「偶像包袱碎一地啊」、「古裝好漂亮呀夢夢」、「好漂亮明媚大美女」、「我看見了郭曉婷、楊穎、楊雪好幾個美女的樣子，果然美女都是相似的」。