肥胖是一種慢性病，和代謝相關疾病息息相關，國家衛生研究院與長庚體系、宏碁集團聯手開發多項代謝疾病智慧預測系統，其中「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」透過AI大數據分析，協助醫師提早發現冠狀動脈阻塞；尤其臨床上有10％患者無法透過心電圖發現病灶，如能提早發現，就可以避免憾事。該項商品已完成模型開發，正在進行多場域驗證中，預計在明年進行臨床試驗。

根據衛福部統計，國人十大死因有8項都和肥胖相關，包括癌症、心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病、糖尿病併發症、高血壓性疾病、腎臟病、慢性肝病及肝硬化等。國衛院院長梁賡義說明，肥胖造成的代謝相關疾病對於健保給付帶來很重的負擔，如果能利用精準預防、精準治療的概念，提前減少疾病發生的可能性，並減少對健康的衝擊，對於健保也有助益。

國衛院108年底與長庚體系、宏碁與旗下宏碁智醫簽署合約，藉由建立疾病多體學資料庫（包括基因體、代謝體、轉錄體、腸道菌相、臨床資料等），並導入AI大數據分析超過2300個樣品，共開發5項疾病預測系統。梁賡義指出，目前共申請6項發明專利、共計19件，其中3件台灣專利已獲證，另發表多篇國際論文，其中一項成果於今年6月發表在糖尿病相關國際期刊《Diabetes Care》。

國衛院副院長司徒惠康說明糖尿病相關研究成果，針對600多名患者資料運用「交互作用模型」，找到可預測糖尿病腎病變的生物標記。他說明，正常情況下，人體可以排出血糖代謝產生的毒性物質，但糖尿病患者由於血糖平衡有問題，有毒物質不容易經過腎臟代謝；團隊發現，當血液中某些代謝物質增高時，就是很好的標記，可推估疾病進展。

另一項成果為「冠狀動脈阻塞智慧偵測系統」，運用AI學習十二導程心電圖訊號，加上心導管結果作為標準，就可以知道是否有冠狀動脈阻塞。林口長庚醫院外科部副主任葉集孝說明，由於心電圖對於冠狀動脈阻塞有侷限性，臨床上偶有心電圖正常卻發生冠狀動脈阻塞的案例。

葉集孝指出，有些人胸痛、胸悶來求診，心電圖檢查卻沒有問題，這些病人總是在醫師心中留下一個問號，更擔心他們踏出醫院後就發生憾事；如能及早發現冠狀動脈阻塞，可以盡早採取心臟支架、心導管或心臟繞道手術，否則在心肌梗塞發生後，恐怕根本來不及治療就猝逝。

目前該系統已完成模型開發，正在進行多場域驗證，預計明年展開臨床試驗。長庚醫療體系決策委員會主委程文俊指出，將持續展開大規模的資料驗證，明年起可望擴展至全台長庚體系院所，一同加入臨床試驗行列。