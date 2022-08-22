攝護腺是男性獨有的構造，其中攝護腺炎好發年齡層廣泛，為20~50歲、盛行率約8%，醫師表示，因攝護腺發炎症狀與泌尿道感染相近，且疼痛感常移轉至下背處，讓許多患者長期受此困擾，卻未對症下藥，有患者直到腹腔腫如球、近20小時無法排尿，才知已成急性攝護腺炎，嚴重可致敗血性休克。醫師提醒，目前炎夏高溫，若水分補充不足，易讓泌尿道感染、進而造成攝護腺炎，提醒民眾適時補水，避免此病上身。

台北榮總泌尿科醫師林登龍，與外科名醫江坤俊在《健康2.0》中說明攝護腺炎的症狀與預防之道。江坤俊表示，相較於攝護腺肥大、攝護腺癌，攝護腺炎較不為人所知，但此病好發年齡層廣泛，包括20~50歲男性，盛行率約8%，原因至今不明，一般認為，與泌尿道感染、性病等有相關性。

江坤俊表示，攝護腺炎症狀易與泌尿道感染相近，例如有計程車司機表示，長期都有下背痛問題，以為職業病所致，復健未見效，之後還腰痠背痛，因曾被診斷有攝護腺肥大，誤以為排尿不順完全是因攝護腺肥大導致，直到後來排尿越來越困難，才被診斷為攝護腺炎，且因長期未有效治療，最後造成慢性攝護腺炎。

江坤俊表示，若是急性攝護腺炎，更要小心，曾有60多歲男子肚子腫脹如球，持續感冒發燒、全身痠痛，近20個小時無法排尿，最後須藉由抽尿才能移除尿液，「原本以為病患是因攝護腺肥大導致排尿不順，泌尿道感染造成發燒，結果原來是急性攝護腺發炎引發上述問題，大家才知原來先前都誤診了。」

林登龍則表示，臨床上，攝護腺炎會造成患者解尿困難、射精疼痛，嚴重會有致命危險，若因年紀增長已有攝護腺肥大問題，再加上攝護腺發炎，產生發燒、無法排尿，嚴重會導致敗血性休克。他說，曾有患者膀胱嚴重腫脹、劇烈疼痛，他曾為一名病患導尿排出3,000 cc，「當時患者的膀胱已腫脹到肚臍。」