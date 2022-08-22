台北市長柯文哲日前宣布，北市府將爭取2038年亞運主辦權初步規畫在北士科、社子島、關渡，新建室內自由車場、輕艇激流場地、技擊及體操為主的綜合體育館加上土地徵收費用，預計經費約700億元。北市議員游淑慧指出，不是翻新台北就要花700億元，還不包括物調和土地公告現值上漲，估計破千億，她痛批，「現在規畫，要16年後的市長買帳，不負責任。」

游淑慧指出，關渡平原徵收經費就要506億，當年花博爭取申辦計畫，也是想徵收關渡平原，但前市長郝龍斌考慮到徵收經費，還有當地牽涉到龐大土地開發利益，最終決定在中山區來開發，現在徵收關渡平原，「市長知不知道當中的涉及龐大利益，還有很多掮客在買賣土地，這些你知不知道？」

對此，柯文哲回應，「台北如果要辦亞運可以用的空間就是那裡，你講的都對，這要開始規畫。」游淑慧痛批，你知道已經有掮客在炒高土地價格，那你還準備花506億？上場館興建經費，還不包括未來的物調和土地公告現值會上漲，估計整個徵收和興建就要破千億。

游淑慧批評，現在規畫16年後的千億計畫，還要人家16年後的市長都買你這個帳，是不是很不負責任？另外，體育局提到希望雙北合作爭取，是否已經詢問過新北市長侯友宜。

體育局長李再立回應表示，「沒有」。游淑慧說，「不但丟包給下一任市長，還丟包給新北。」此外，游淑慧指出，亞運跟土地徵收，涉及都發局、體育局跟地政局，而這三個局處都不是副市長黃珊珊所督導，但今天下午她卻要去關渡平原跟人家談這項業務，「她能承諾什麼嗎？」對此，柯文哲回應，「我不曉得她今天要去。」