富邦悍將洋投羅力在即將達成本土球員年資前夕「華麗轉身」，離台前還有2場出賽，公布引退賽日期後就引發球迷搶票，球團公布9月2日引退賽門票銷售狀況，結算至上午10點為止，已賣出逾7500張門票。

羅力自2012年來台加入中職後，亞洲行轉眼間已來到第10年，今年他在新竹達成百勝里程碑後，上週又拿下生涯第101勝，在勝投榜上超越謝長亨，獨居第3名位置，且24日就要達成9年一軍年資，取得本土球員資格。

沒想到在即將達成「羅力條款」前夕他因為家庭因素提出退休想法，前天球團為他舉辦引退記者會，並公布接下來羅力2場先發出賽，分別是8月25日及9月2日，9月2日引退賽賽後將會為他舉辦引退儀式。

今天球團更新售票資訊，結算至上午10點為止，9月2日的賽事已賣出逾7500張門票，其中內野座位已賣出超過9成，滿悍席、露營席已全數售罄；新莊球場滿場為12150人，內野座位8150位。