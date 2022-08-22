國家通訊傳播委員會（NCC）公布「數位中介服務法」草案，引起業界強力反彈。國民黨團今召開記者會痛斥，民進黨立委林靜儀移花接木、睜眼說瞎話，竟將國民黨團提出的「侵害個人性私密影像防制條例」草案，指鹿為馬稱是《數位中介法》，如此對國民黨潑髒水，企圖嫁禍給國民黨團，顯見《數位中介法》根本就是一部民進黨要的「網路戒嚴法」。

總召曾銘宗表示，綠委林靜儀委員為替民進黨狡辯、帶風向，居然稱管制網路的法案是國民黨團先提出，藉此管制網路，但是國民黨團提出的是「侵害個人性私密影像防制條例」草案，民進黨提出的《數位中介法》是要管制網路言論，而且所謂的不當言論，是由政府來定義，林靜儀刻意抹黑、膽大妄為、口無遮攔，國民黨團給予最嚴厲譴責。

曾銘宗強調，雖然行政院宣布暫緩推出《數位中介法》草案，但國民黨團高度懷疑這是緩兵之計，選後又將重新續推，因此呼籲國人睜大眼睛，如果年底選舉你要票投民進黨，就是對《數位中介法》投下贊成票，屆時網路文字獄的狀況就會來臨，因此再次呼籲國人，請用選票唾棄民進黨。

國民黨立委李德維表示，蔡英文總統2013年6月17日針對「電信法」第9條修正案曾說，「使用網路發表意見、接收資訊是人民的基本權利，這樣的權利不容剝奪。」現在蔡英文和以前的蔡英文完全不相同，真是昨非今是。

李德維點名，參選九合一縣市首長的民進黨前立委陳其邁、蔡其昌、黃偉哲、李俊俋、林佳龍還有現任立委鄭運鵬、劉建國等人，是否贊成「數位中介服務法」？傳出有綠營說NCC是豬隊友，但民進黨立委當時在人事同意案時都投下了同意票，但豬隊友是誰造成的？就是民進黨全力相挺的產物，所以NCC不是豬隊友，而是附隨組織。

國民黨立委李貴敏表示，當行政院在6月29日宣布將推出《數位中介法》草案時，國民黨團就已經點出許多問題，這一個月以來，無論是民間業者和相關單位，都深切體會到草案內容跟「中介服務」關係根本不大，《數位中介法》本質就是21世紀的「網路戒嚴法」。

國民黨立委葉毓蘭表示，網路業者和網友在這個周末齊聲譴責NCC推出《數位中介法》，沒想到林靜儀竟移花接木地汙衊我和洪孟楷提案的「侵害個人性私密影像防制條例」，這個完全錯誤的「假訊息」，光是標題「侵害個人性私密影像防制條例」與「數位中介服務法」就完全不同，內容更是天差地別，想用打假訊息當藉口剝奪言論自由的惡法，就可以用假訊息來辯護嗎？

葉毓蘭指出，在衛環委員會審查《性侵害犯罪防治法》與《兒童及少年性剝削防制條例》修正案時，林靜儀一次都沒有簽到、出席，完全不關心婦幼安全的保護，如今竟然蓄意將剝奪言論自由的《數位中介法》，與保護隱私的私密影像保護專法混為一談，如此胡言亂語的指控，不惜將各界努力多時的私密影像立法玉石俱焚，還偷換概念這樣的綠委，對得起人民得託付嗎？