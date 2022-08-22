台股上周開高後漲幅收斂，一周小漲0.78％，外資在台股賣超擴大，今年以來累計突破兆元，不過，部分大型股有撐，外資持有台股市值上周小增1233億元，持股水位維持在41％。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場總買進金額為2,858.19億元，總賣出金額為3,130.79億元，累計賣超為272.60億元。外資今年以來累計賣超台股突破1兆元，來到1兆7.65億元。外資總持有股票市值為19兆6,313.76億元新台幣，占全體上市股票市值的41.00％，較8月12日的19兆5,079.94億元新台幣，增加1,233.82億元。

在個股買賣超部分，外資連三周青睞面板股，友達(2409)及群創(3481)上周居外資買超第1及第4大個股，買超張數分別為39,198張及18,258張，精英(2331)及美時(1795)分居第2及第3大，買超張數為19,440張及19,237張。

賣超方面，貨櫃三雄中的陽明(2609)，為上周外資賣超第1大個股，總計賣超張數43,478張，長榮(2603)賣超11,935張，排在第11；金融股的台新金(2887)、中信金(2891)居賣超第2及第3，賣超張數為43,119張及40,200張。